Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (2)

        1KİŞİ YARALANDIAntalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        1KİŞİ YARALANDI

        Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Yangında yaralanan 1 kişinin hastanede tedaviye alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

        "21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek
        Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek
        Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı
        Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı
        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı
        Çeyrek asırlık caretta mücadelesinde yavru sayısı 1,5 milyona ulaştı
        Çeyrek asırlık caretta mücadelesinde yavru sayısı 1,5 milyona ulaştı
        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı