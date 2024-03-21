Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı

Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan vaşak, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vaşak, Güneybatı Anadolu'da varlığı ispatlanan Balkan vaşağı popülasyonunun ekolojisi, genetik çeşitliliği ve popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalandı.

DMKP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan vaşaktan, doku ve kan örnekleri alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen, ölçümleri yapılan vaşağa "Toros" adı verildi.