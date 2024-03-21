Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Hatırlamıyorum, kafam gidip geliyor

        ANTALYA'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26), 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz (37), duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Hatırlamıyorum, kafam gidip geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26), 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz (37), duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

        Olay, 15 Ocak'ta saat 00.30 sularında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Gezersoy'u yerde kanlar içerisinde buldu. Çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu Gezersoy kurtarılamadı. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı. Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uşak'tan Antalya'ya gelen Burcu Gezersoy'un ailesi, cenazeyi alarak toprağa verdi. Hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz Gündüz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında savunmasını yapan Gündüz, Burcu Gezersoy'un öldüğüne ilişkin olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanı, Burcu Gezersoy'u öldürdüğü yönünde verdiği savcılık ifadesini hatırlattı. Bunun üzerine suçlamaları reddeden Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi.

        'OĞLUMUN ELİNDE BIÇAK GÖRDÜM, GELİNİM KANLAR İÇİNDEYDİ'

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz Gündüz'ün annesi Leyla Gündüz, olay günü hep beraber akşam yemeği yediklerini, daha sonra oğlu ve gelininin odalarına çekildiğini anlattı. Gürültü üzerine odaya girdiklerinde oğlunun elinde bıçak gördüğünü, gelininin de kanlar içinde olduğunu söyleyen Leyla Gündüz, oğlu Yılmaz'ın elinden bıçağı almak için hamle yaptığında elinden yaralandığını söyledi.

        'TORUNUM, BABAMIN ELİNDE BIÇAK VAR YETİŞ DİYE BAĞIRDI'

        Sanık Gündüz'ün babası Mehmet Gündüz ise torununun, 'Babamın elinde bıçak var, yetiş' diye bağırdığını, oğlu Yılmaz ve gelini Burcu'nun bulunduğu odaya girdiğini belirterek, “Odaya girdiğimde gelinim ve oğlum yataktaydı. Oğlumun elinde bıçak vardı. Gelinimin her yanında kan vardı. Biz odaya girince oğlum evden çıkıp gitti" diye konuştu. Mehmet Gündüz, oğlunun herhangi psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, gelini ile arasında da herhangi bir problem olmadığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek
        Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (2)
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (2)
        Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı
        Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı
        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
        Finike Kaymakamı Çelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda buluştu
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı
        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı