AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Elmalı Belediye Başkan Adayı Ali Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun ve MHP İlçe Başkanı Hasan Sert ile Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi.

İstişarelerde bulunan Çelik, cadde ve sokaklarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, Gökçe'ye destek istedi.

Elmalı'yı yeniden "AK Belediyecilik" ile buluşturup, hizmet almasını sağlayacaklarını ifade eden Çelik, "Ali Gökçe Başkanım ile Elmalı şaha kalkacak. Devlet ve hükümet olarak desteğimiz tamdır." dedi.