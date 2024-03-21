Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 1300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, 21 Mart'ın aynı zamanda Nevruz Bayramı olduğunu hatırlattı.

Nevruzla beraber doğanın hızla uyandığını belirten Şahin, aynı zamanda Nevruz'un Ergenekon'dan çıkışı da sembolize ettiğini ve bu nedenle Türkler için ayrı bir anlamı olduğunu söyledi.

Baharla yeni fidanların boy vermeye başladığını dile getiren Şahin, ormanları ekonomik bir meta olarak görmediklerini belirtti.

Şahin, "Türkiye orman varlığını her geçen yıl daha da arttıran, dünyada çok az ülkeden biridir. Bunu da orman teşkilatımızın fedakar ve cefakar mensuplarına borçluyuz. Ancak bir kibrit bir anda yılların emeğini kül edebilir. O yüzden öncelikle bilinci oluşturmamız lazım. Ağaç sevgisini, yeşil sevgisini yeni nesillere vermemiz lazım." dedi. Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkati çeken Şahin, bununla beraber hayvansal besin üretiminin de büyük oranda çoğaldığını kaydetti. Bununla birlikte hayvancılık kaynaklı karbondioksit salınımının da arttığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Böylece ortaya büyük bir karbon ayak izi problemi çıktı. Şu anda dünyanın mücadele ettiği en büyük konu bu. Çünkü karbondioksit gazları atmosfere salındığında güneş ışıklarını tutuyor ve dünya hızla ısınıyor. Bu ısınmanın neticesinde mevsimler değişiyor. Bunun dünyayı küresel bir iklim krizine doğru götürdüğünü bilim adamları söylüyor. Çözüm, karbon ayak izinin azaltılması, yeşilin artırılması ve karbondioksit oksijen dengesini sağlayacak ormanların muhafaza edilmesinden geçiyor. Bugün de bu bilinci inşallah Ormancılık Haftası'nda, bu güzel coğrafyada hep beraber işleyeceğiz."

- "Ormanlarımızı artırmalı, önemini anlatmalıyız" Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ve bunun minimize edilmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın Türkiye'de orman varlığı en yüksek illerden biri olduğunu belirten Dikici, gelecek nesillerin temiz su içmesi ve temiz hava soluması için mutlaka ormanların artırılması, öneminin anlatılması gerektiğini dile getirdi. Nevruz ile doğanın canlandığını hatırlatan Dikici, geçtiğimiz yıl Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlarda ekilen fidanların da çimlenmeye başladığını kaydetti.