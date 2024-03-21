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        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır'dan "yeşillenme hastalığı" uyarısı:

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, KKTC'de ortaya çıkan ve turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığına karşı üreticileri ve tüccarları dikkati olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:53
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        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır'dan "yeşillenme hastalığı" uyarısı:
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, KKTC'de ortaya çıkan ve turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığına karşı üreticileri ve tüccarları dikkati olmaları konusunda uyardı.

        ATB'nin mart meclis toplantısında konuşan Çandır, bu ay kent merkezinde ve ilçelerinde aşırı yağmur, sel, hortum ve dolu gibi iklim olaylarının yaşandığını, 400 civarında üreticinin ve 1200 dönüm kadar alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

        İklim olaylarının genel hayatın yanı sıra üretimi de ciddi düzeyde etkilediğini dile getiren Çandır, "Son bir ayda üreticilerimiz ciddi zarar gördü, örtü altı alanlarımızda ve ekili tarlalarımızda önemli hasarlar meydana geldi ve ürün kayıpları yaşandı. Üreticilerimizin zararlarının telafi edilmesini diliyorum." dedi.

        Çandır, KKTC'de görülen ve özellikle turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığa karşı alınması gereken önlemlere ilişkin toplantı düzenlendiklerini dile getirdi.

        Toplantıda hastalığın ülkeye sıçraması durumunda alınacak tedbirlerin yanı sıra KKTC'den gelen araçların dezenfekte edilmesi ve Ercan Havalimanı'nda vektörlerin kontrolü gibi önlemler üzerinde durulduğunu belirten Çandır, "Tarım ve Orman Bakanlığının da konuya hassasiyetle yaklaştığını, hastalığın ülkeye girmemesi ve yayılmaması için titizlikle çalıştığını biliyorum. Turunçgil üretimi gerçekleştiren üreticilerimize ve ticaret erbabımıza dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından mecliste, ATB'nin 17 ticaret borsası ortaklığında kurulan Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'ne ortaklığı oy birliğiyle kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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