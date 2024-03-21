Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Sanık Güzelçolak'ın, eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü teyzesinin kocası R.Ç. ve eşi duruşmada tanık olarak dinlendi. İki tanık da iddianın gerçeği yansıtmadığını beyan etti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

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