Antalya'da horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

Dövüştürülen horozlar veteriner tarafından yapılan muayene sonrasında Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 9 horoz, 2 demir kafes, 9 dövüş kafesi, 2 ring, 20 bin 230 lira, 270 avro, 16 giriş kartı, 1 tüfek, 1 bahis defteri ve tartıya el konuldu.

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