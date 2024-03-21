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        Haberler Gündem Güvenlik Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi

        Son dakika haberi Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi

        MSB'den yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:54
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        Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin 19 ve 20 Mart’ta yapılan hava harekatlarıyla vurulduğunu açıkladı.

        39 HEDEF VURULDU

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu” ifadelerine yer verildi.

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        MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

        YERLE BİR EDİLDİ

        Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde, 19-20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin vurulduğu anlar yer aldı

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