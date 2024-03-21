Son dakika haberi Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi MSB'den yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu" ifadeleri yer aldı

Habertürk Giriş: 21.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:54 facebook

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