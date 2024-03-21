Hull City - Curaçao Milli Futbol Takımı: 0-1

Kamp yapmak için Antalya'ya gelen İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık maçında Curaçao Milli Futbol Takımı'na 1-0 mağlup oldu.

Hull City ile Curaçao Milli Futbol Takımı, Antalya Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao Milli Futbol Takımı, 35'inci dakikada Rangelo Janga'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ozan Tufan mücadelede 65 dakika forma giyerken; A Milli Futbol Takımı'nda bulunan Abdulkadir Ömür, Hull City'nin kadrosunda yer almadı.