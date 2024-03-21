Alanya'da 2 tur teknesinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanan teknelere müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda 2 tur teknesi yangınının güvenlik kamerası kayıtlarında, bir teknede oluşan alevlerin kısa sürede büyüdüğü, bir süre sonra yanda bulunan tekneye sıçradığı görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinin yanmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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