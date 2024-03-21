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        Alanya'da 2 tur teknesinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinin yanmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:41
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        Alanya'da 2 tur teknesinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinin yanmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Alanya Balıkçı Barınağı'nda 2 tur teknesi yangınının güvenlik kamerası kayıtlarında, bir teknede oluşan alevlerin kısa sürede büyüdüğü, bir süre sonra yanda bulunan tekneye sıçradığı görülüyor.

        İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanan teknelere müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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