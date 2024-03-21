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        Antalya'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:13
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        Antalya'da kavgada silahla vurulan kişi öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak'ta, CHP'nin seçim otobüsünden inen Ahmet B, broşür bırakmak için girdiği market ve şarküteri sahibi S.E. ile tartışmaya başladı.

        Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Ç. (21) ve Burak Devran Ç'nin (27) de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

        İş yeri sahibi S.E'nin tabancayla ateş ettiği Haktan Faik Ç. ve Burak Devran Ç. kardeşler yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Burak Devran Ç'nin ise tedavisi devam ediyor.

        Polis S.E'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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