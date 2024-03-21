Kemer'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi

Özel çocukların aileleriyle de sohbet eden Solmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Solmaz, etkinlikteki konuşmasında, özel çocukların, kurulacak spor kulübüyle kendilerine uygun spor branşında sporla bağlantısını güçlendirmek için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Down sendromlu ve özel çocuklar kendileri için hazırlanan özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile aileleri katıldı.

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