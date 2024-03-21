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        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (3)

        YANGINANI KAMERADAAntalya'nın Alanya ilçesinde 2 teknenin yandığı olayın görüntüleri karşı tarafta bulunan bir teknenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:45
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        Alanya'da 2 tekne alev alev yandı (3)
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        YANGINANI KAMERADA

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 teknenin yandığı olayın görüntüleri karşı tarafta bulunan bir teknenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yangının çıkış anı, iskeleye bağlı ipin kopmasıyla açıklara doğru sürüklenen teknedeki yangının diğerine sıçradığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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