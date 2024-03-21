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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi, "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Emek hareketi iktidarı protesto eder, biz gidip muhalefet partisini protesto etmek zorunda kaldık. Çünkü emeğimizi heder ettiler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:04
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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu:
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        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi, "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Emek hareketi iktidarı protesto eder, biz gidip muhalefet partisini protesto etmek zorunda kaldık. Çünkü emeğimizi heder ettiler." dedi.

        Yalçın, Memur-Sen Antalya Şube Başkanlığınca Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

        Memur-Sen'in Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden yerli ve milli bir örgüt olduğunu söyleyen Yalçın, daima milletle birlikte hareket ettiklerini, dertlerinin hep millet olduğunu belirtti.

        Sendika olarak bugüne kadar ve pek çok sorunu çözdüklerini, çözmek için de mücadele ettiklerini anlatan Yalçın, "Biz ter dökerken bizim aldığımız kazanımları, emek mücadelesinin alın terinin karşılığını korumanın yanında onları birilerinin eliyle kaybetmiş olmanın da öfkesini yaşıyoruz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisinin önünde gidip eylem yapmak durumunda kaldık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Emek hareketi iktidarı protesto eder, biz gidip muhalefet partisini protesto etmek zorunda kaldık. Çünkü emeğimizi heder ettiler." diye konuştu.

        CHP'nin memuru zarara uğrattığını ifade eden Yalçın, bu partinin emek düşmanlığı yaptığını ifade etti.

        - "Üyeye, ülkeye kazandırmaya devam edeceğiz"

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin de 2019'da göreve gelerek emekçilere mobbing uyguladığını öne süren Yalçın, "Emek mücadelesini 'kucaklayacağız' diye süslü cümle kurdular ama emek mücadelesini kundakladılar. Memuru iki il arasında Türkiye'nin bir köşesinden, bir köşesine sürgüne gönderdiler." değerlendirmesini yaptı.

        Beş yıl sabrettiklerini ve gerçek yüzlerini gittikleri her yerde anlattıklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

        "Çünkü emek mücadelesini kucaklamak lazım, kundaklamak değil. Başkanım dedi ki 'Antalya'da Memur-Sen ailesi tüm bileşenleriyle, aile üyeleriyle Hakan Başkan'ın yanındayız.' Tabii ki yanında olacağız. Burada Muhittin Böcek'in mi yanında olacağız, emekçilere kan kusturanın mı yanında olacağız."

        Yalçın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emekçilerin garantisi benim, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." diye söz vermesine rağmen belediyelerinin bu sözü dikkate almadığını ifade etti.

        "Sendika olarak üyeye, ülkeye kazandırmaya, millet iradesinin yanında durmaya, vesayetçilerin karşısında olmaya, kirli bir dalga varsa, millet iradesine karşı o dalgayı kırmaya devam edeceğiz." diyen Yalçın, ülke sevdasıyla hareket eden bir teşkilat olduklarını kaydetti.

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman memurun yanında hareket ettiğini ve haklarını savunduğunu söyledi.

        Sendika üyelerine de seslenen Yalçın, herkesin emek mücadelesine sahip çıkmasını ve üye sayısının artırılmasını istedi.

        Programa AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile sendika üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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