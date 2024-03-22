Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        3 aylık Meva'nın yanarak öldüğü evde 2 gün sonra 2'nci yangın

        ANTALYA'da, 3 aylık Meva'nın 2 gün önceki yangında öldüğü evde, 2'nci kez yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 aylık Meva'nın yanarak öldüğü evde 2 gün sonra 2'nci yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da, 3 aylık Meva'nın 2 gün önceki yangında öldüğü evde, 2'nci kez yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası yeni bir faciayı önledi. Duman dolan yan dairedeki 3 kediyi ise sahibi kurtardı.

        Yangın, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799'uncu Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. İki gün önce yanan evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırıp eve girdi ve yangına müdahale etti. Binadaki diğer dairelerde oturanlar ise panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin boş olması olası faciayı önledi. Öte yandan, aynı dairede 20 Mart'ta, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, odada uyuyan 3 aylık Meva Çalı yanarak hayatını kaybetmişti.

        Yanan evin yan dairesinde oturan, sabah işe gittiği için kimsenin olmadığı evde 3 kedisi bulunan İbrahim Çap, haberi alarak evine geldi. 3 kedisini kucaklayıp evden çıkaran İbrahim Çap, "Duman bizim eve kadar girmiş. Gelmeseydik belki onlar da hayatını kaybedecekti. Çok korktukları belli oluyor. Bu ev 2 gün önce de yanmıştı. Komşularımızın ilk çocuklarıydı. Çok üzüldük ve yıprandık. Keşke mala gelseydi de cana gelmeseydi, ama elden bir şey gelmiyor" dedi.

        Yanan evin giriş katında oturan Ceren Gündüz ise "3 aylık bir bebek öldü 2 gün önce, bina olarak kaybımız büyük. Yine aynı dairede yangın çıktı. Daire boştu sanırım. Endişe ve korkuyla kendimizi dışarı attık" diye konuştu. İtfaiye ekibi, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Özel milli yüzücü Ada Zehra, Trisome Oyunları'nın en genç kürsü gören sporc...
        Özel milli yüzücü Ada Zehra, Trisome Oyunları'nın en genç kürsü gören sporc...
        Antalya'da günlüğü 3 bin liraya inşaat işçisi bulunamıyor
        Antalya'da günlüğü 3 bin liraya inşaat işçisi bulunamıyor
        Dr. Kesici: Su, 'Su Kanunu' ile korunmalı
        Dr. Kesici: Su, 'Su Kanunu' ile korunmalı
        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü
        Tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptığı gecekondusu yangında küle döndü
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çal...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çal...
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Antalya'da konuştu: