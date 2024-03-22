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        'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldüren iş yeri sahibi: Canımı kurtardım

        ANTALYA'daiş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın (21) ölümüne, Burak Devran Çoban'ın (27) yaralanmasına neden olan Sinan Elbir (45), gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:05
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        'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldüren iş yeri sahibi: Canımı kurtardım
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        ANTALYA'daiş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın (21) ölümüne, Burak Devran Çoban'ın (27) yaralanmasına neden olan Sinan Elbir (45), gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

        OLAY KAMERADA

        Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sinan Elbir, bugün adliyeye sevk edildi. Elbir, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna, "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

        ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Sinan Elbir'in polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Elbir, ifadesinde, "Siyasi partideki arkadaşlar geldi, gitmelerini söyledim. Ahmet B., o sırada broşürü getirip masama bıraktı. 'Hiçbir siyasi partiye inanmıyorum. Alın, broşürlerinizi gidin' dedim. Ahmet B. bunun üzerine bana küfretti. Ahmet B.'yi araya girip, gönderdiler. Sonra tekrar geldi, araya girip yine gönderdiler. Üçüncü kez geldiğinde yanında yeğenleri vardı. Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. O esnada bir kişinin yaralandığını gördüm. Amacım, kimseye zarar vermek değildi" dedi.

        Haktan Faik Çoban'ın cenazesi ise bugün Güzeloluk'taki mezarlıkta defnedildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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