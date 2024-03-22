Husumetlisini 12 kurşunla öldüren şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldüren Necmettin But (49), tutuklandı.

Olay, 16 Mart’ta saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But, daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu. Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un cenazesi Antakya'da defnedildi.