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        Husumetlisini 12 kurşunla öldüren şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldüren Necmettin But (49), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:50
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        Husumetlisini 12 kurşunla öldüren şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldüren Necmettin But (49), tutuklandı.

        Olay, 16 Mart’ta saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But, daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumetli olduğu Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu. Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un cenazesi Antakya'da defnedildi.

        Ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenilen Necmettin But ise Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yakalandı. Necmettin But, karakoldaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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