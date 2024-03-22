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        'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldüren iş yeri sahibi: Canımı kurtardım (2)

        İKİTUTUKLAMAAntalya'da iş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:30
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        'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldüren iş yeri sahibi: Canımı kurtardım (2)
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        İKİTUTUKLAMA

        Antalya'da iş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla Ahmet Boz, gözaltına alındı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Boz, 'yaralama' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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