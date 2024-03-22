'Siyasi parti broşürü' kavgasında 1 kişiyi öldüren iş yeri sahibi: Canımı kurtardım (2)
İKİTUTUKLAMAAntalya'da iş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
İKİTUTUKLAMA
Antalya'da iş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışma sonrası tabancasıyla tek el ateş ederek kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla Ahmet Boz, gözaltına alındı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Boz, 'yaralama' suçundan tutuklandı.
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