Babadan, ölen oğluna son bakış

Berkhan Oğuz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı haber alarak Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Berkhan Oğuz'un babası Ebubekir ile annesi Nermin Oğuz ise büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, ceset torbasındaki oğlunun üzerine uzanarak gözyaşı döktü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin alt kısmında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, sudaki kişiyi alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Öldüğü belirlenen kişinin Berkhan Oğuz olduğu belirlendi. Berkhan Oğuz'un cenazesi ceset torbasına konuldu.

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