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        Babadan, ölen oğluna son bakış

        ANTALYA'da falezlerden denize düşen Berkhan Oğuz (24), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:20
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        Babadan, ölen oğluna son bakış
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        ANTALYA'da falezlerden denize düşen Berkhan Oğuz (24), yaşamını yitirdi.

        Olayı haber alarak yat limanına gelen Ebubekir Oğuz, ceset torbasında oğluna bakıp, gözyaşı döktü.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin alt kısmında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, sudaki kişiyi alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Öldüğü belirlenen kişinin Berkhan Oğuz olduğu belirlendi. Berkhan Oğuz'un cenazesi ceset torbasına konuldu.

        Olayı haber alarak Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Berkhan Oğuz'un babası Ebubekir ile annesi Nermin Oğuz ise büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, ceset torbasındaki oğlunun üzerine uzanarak gözyaşı döktü.

        Berkhan Oğuz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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