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        Antalya'da 3 ilçe belediye başkanı mazbatalarını aldı

        Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:16
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        Antalya'da 3 ilçe belediye başkanı mazbatalarını aldı
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        Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran mazbatasını aldı.

        Cem Kotan'a mazbatası, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş tarafından verildi.

        Daha sonra devir teslim töreni için belediye binasına geçen Kotan ve belediye meclis üyeleri, Türk bayrakları taşıyan partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

        Kotan, görevi Semih Esen’den törenle devraldı. Kotan'ı tebrik eden Esen, başarılar diledi. Kotan ve Esen birbirlerine çiçek verdi. Başkan Kotan da katkılarından dolayı Esen'e plaket takdim etti.

        Törenin ardından belediye binası önünde kalabalığa seslenen Kotan, "Ben her yerde 'Antalya'yı ve Konyaaltı'nı çok güzel bir oyla alacağız.' dedim. Bunu başardık arkadaşlar. Bu süreci başlatan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bu süreci taçlandıran genç, dinamik Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimin kazananı gençlerdir, kadınlardır ve emeklilerdir. Bu seçimi kazanan, bastonuyla oyunu kullanan yaşlılardır." diye konuştu.

        CHP İl Başkanı Nail Kamacı da törene katılanlara teşekkür ederek, "Konyaaltı'nı 20 yıl Muhittin Böcek, 5 yıl Semih Esen, şimdi de Cem Kotan Başkanımız yönetecek. Bütün başkalarımıza Konyaaltı’na sunduğu katkılar için çok teşekkür ederim. Cem Başkanın Konyaaltı'ndaki çıtayı çok daha yükselteceğine canıgönülden inanıyorum." dedi.

        - Korkuteli'nde Saniye Caran görevi devraldı

        Korkuteli Belediye Başkanı seçilen Saniye Caran da İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

        Ardından belediye binası önünde partilileri selamlayan Caran, ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.

        Desteklerinden dolayı Korkuteli halkına teşekkür eden Caran, "Şimdi dur durak bilmeden çalışma vaktidir. Hep söyledim, yine söylüyorum. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Manavgat'ta Niyazi Nefi Kara mazbatasını aldı

        Manavgat Belediye Başkanı seçilen Niyazi Nefi Kara ise ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak belediye binasına geçti.

        Burada toplanan kalabalığa seslenen Kara, yoğun bir seçim sürecinin ardından göreve seçildiklerini belirterek, "Manavgat'ta 3 dönemdir başarılı bir şekilde görevi yürüten değerli Başkanımız Şükrü Sözen'e hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Şükrü başkanımızdan devraldığımız bu kutlu ve onurlu görevimizde, çıtayı daha da yükseğe çıkarmak için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

        Başkanlık makamına geçen Kara ve Sözen birbirlerine çiçek verdi. Kara, katkılarından dolayı Sözen'e plaket takdim etti.

        Törenlere, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Cavit Arı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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