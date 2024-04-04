Antalya'da İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, demokratik bir olgunlukta Antalya'da seçim sürecini geçirdiklerini, kentte herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını söyledi.

Vali Şahin, Valilik binasında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Mart ayının seçim atmosferinde geçtiğini belirten Vali Şahin, "Bu süreç içerisinde memnuniyetle ifade edebilirim ki rahatsızlık verici, şehre zarar verici, olumsuz bir olay yaşanmadı. Büyük oranda demokratik bir olgunlukta Antalya seçim sürecini geçirdi. Burada kolluk güçlerimizin fedakarca çalışmalarının yanında tüm siyasi çevrelerin il, ilçe teşkilatlarının, adaylarımızın ve seçmenlerimizin olgun davranışı etkili oldu" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 875 gemi, tekne ve işletme kontrol ettiğini ifade eden Vali Şahin, "Bu kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen gemi, tekne ve işletmelere 44 yasal işlem sonucunda, 485 bin 556 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yine çevre kanununa muhalefetten 2 gemiye 460 bin 902 lira idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.

Mart ayında il genelinde toplamda 9 bin 116 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 96'sının aydınlatıldığını belirten Vali Şahin, kentte 104 bin 453 asıllı ihbarın geldiğini, il genelinde değerlendirilen ihbarlarda 481 yabancı uyruklu şüpheli şahsın suça karıştığını söyledi.

Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadelede de kararlı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, 98,1 kilogram uyuşturucu madde,15 bin 491 uyarıcı madde ele geçirildiğini ve 93 şahsın tutuklandığını kaydetti.

Jandarma ve Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yaptığı operasyonlara değinen Şahin, suç gelirlerine yönelik suçlar ile mücadele birimlerinde toplam 140 operasyon gerçekleştirildiğini ve 185 şüphelinin yakalandığını belirtti. Vali Şahin şöyle devam etti:

"Yapılan aramalarda 11 milyon 405 bin 838 makaron, 14 bin 623 litre kaçak akaryakıt, 28 bin 887 şişe kaçak içki, 214 bin 192 kaçak emtia, 5 bin 242 paket kaçak sigara, 594 kilogram kaçak tütün, 127 kaçak cep telefonu, 102 sahte para, 11 sahte belge, 36 tabanca, 767 fişek ve 11 bin 320 lira suç geliri para ele geçirildi."