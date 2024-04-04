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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:15
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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet D'nin kullandığı 07 BPH 343 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde Tahir Ş. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Yola savrulan 2 sürücü ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletler çarpıştıktan sonra sürücülerin yola savrulması ve çevredekilerin koşarak yardıma gelmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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