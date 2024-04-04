Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletler çarpıştıktan sonra sürücülerin yola savrulması ve çevredekilerin koşarak yardıma gelmesi yer alıyor.

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