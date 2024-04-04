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        Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti

        ANTALYA'da 46 yıl muhtarlık yapan Mehmet Nurettin Eyiler (85), iddiaları olduğu 31 Mart'taki seçimi kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:05
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        Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti
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        ANTALYA'da 46 yıl muhtarlık yapan Mehmet Nurettin Eyiler (85), iddiaları olduğu 31 Mart’taki seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmesine eşinin sevindiğini söyleyen Eyiler, "Seçimi garanti görüyorduk ama nasip değilmiş. Yeni muhtarın Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim" dedi.

        Muratpaşa ilçesindeki Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Nurettin Eyiler, mahallede 'muhtar dede' olarak biliniyor. Muhtarlığa 39 yaşında başlayan Eyiler, bu görevi üst üste hiç ara vermeden 46 yıl yaptı. Mahallenin her bir köşesini bisikletine binerek gezen Eyiler, tespit ettiği sorunları da gerekli yerlere bildirip çözüme kavuşturdu. Görevi boyunca mahallelinin her sorunuyla ilgilenen Eyiler, muhtarlığa kendi imkanlarıyla Atatürk büstü yaptırdı, bina çevresine de çiçek ekti. Büstün bakımını ayda bir özel solüsyonla silip parlatarak yapan Eyiler, muhtarlıklar arasında da yalnızca Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde Atatürk büstünün bulunduğunu belirtti.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde mahallelinin kendisini zorla aday gösterdiği için yeniden muhtarlığa aday olduğunu söyleyen Eyiler, seçimde beklediğini bulamadı. 3 adayın yarıştığı seçimde Nurettin Eyiler ve Ahmet Çiviler'i geride bırakan Mehtap Gökçe yeni muhtar oldu. Gökçe, 4 bin 194 oy alırken, Nurettin Eyiler ise 2 bin 990 oyda kaldı.

        Seçimi kaybeden Eyiler, muhtarlık binasındaki kişisel eşyalarını toplamaya başladı. Yıllardır muhtarlık yaptığı için mutlu olduğunu belirten Eyiler, "Seçimi garanti görüyorduk ama nasip değilmiş. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi çalışır. Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim. Ben kendim temizlerdim büstü, onun temizliğini eksik etmemeli. Çiçeklerime de iyi baksın. Bundan sonra yine mahalleyi bisikletle gezeceğim" diye konuştu.

        Mahallelinin 'Bir sorun olunca yine seni ararız' dediğini de anlatan Eyiler, "Eşim zaten istemiyordu. Kaybettiğime o sevindi. Ben artık bundan sonra mahallede, evimde kendi işlerimle ilgilenirim" dedi. Mahallede yaşayan Şahinler Kılınç da "Üzüldüm. Kaç senenin alışılmışlığı var. Nurettin Amca'nın oturduğu yerde oturuyorum, ben de şaşırdım, duyunca" diye konuştu.

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