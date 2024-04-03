Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akseki'de 38 sandıktaki geçersiz oylarla ilgili itiraz reddedildi

        AK Parti Akseki İlçe Başkanlığının, 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki'de 38 sandıktaki geçersiz oylarla ilgili itiraz reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Akseki İlçe Başkanlığının, 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

        AK Parti Akseki İlçe Başkanlığınca, ilçedeki 64 sandıktan 38'indeki 630 geçersiz oyun yeniden sayımı için verilen dilekçenin İlçe Seçim Kurulu tarafında reddedildiği öğrenildi.

        Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı
        Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı
        Yayılım gösteren kahverengi kokarca böceğine karşı avcı böcekler doğaya sal...
        Yayılım gösteren kahverengi kokarca böceğine karşı avcı böcekler doğaya sal...
        Alanya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Alanya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Nesli tehlikedeki yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu
        Nesli tehlikedeki yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu
        Antalya'da bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeşten biri tu...
        Antalya'da bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeşten biri tu...
        Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı