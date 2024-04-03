Akseki'de 38 sandıktaki geçersiz oylarla ilgili itiraz reddedildi

Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığının, 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

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