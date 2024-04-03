Alanya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.
Bu arada, bisikletin çalınma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bisikletle dükkanın önüne gelen bir kişinin, diğer bisikleti de eline alıp, uzaklaştığı görülüyor.
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