Komşu cinayetinin şüphelisinden, kavganın nedeni 'küfür' iddiası (2)
TUTUKLANDIAntalya'nınSerik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü, kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Yağız'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nınSerik ilçesinde komşusu Şehmus Löklök'ü, kalbinden bıçaklayıp öldüren Hasan Basri Yağız'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hasan Basri Yağız, tutuklandı.
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