Çellist Stjepan Hauser "Rebel with a Cello" turnesi kapsamında Antalya'da sahne alacak

Hauser, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvarla besleniyor.

Klasik müzik tutkusunu enerjik performansıyla şekillendiren Hauser, konserde klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal deneyimi yaşatacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.