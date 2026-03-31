        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi

        Antalya'da tamamlanan 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular, 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere 262 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde, büyük erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

        Türk sporcular, 8 sıklette 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. 74 kiloda Ferhat Can Kavurat altın, 54 kiloda Kaan Yelaldı gümüş, aynı sıklette Alihan Kuru, 68 kiloda Berkay Erer, 74 kiloda Ömer Furkan Körpe bronz madalya kazandı.

        Böylece Türkiye, organizasyonu 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere toplamda 262 madalyayla tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

