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        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı

        2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da resmi antrenman atışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:45
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        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı
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        2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da resmi antrenman atışlarıyla başladı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

        Yarışmaya 26 ülkeden 180 sporcu katıldı. Yarışmanın ilk gününde resmi antrenman atışları gerçekleştirildi.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2024'ün dünya sıralamasına puan veren ilk yarışması olduğunu belirtti.

        Ülke ve sporcu katılımının yoğun olduğuna dikkati çeken Ergin, yarışmanın 2024 Paris Olimpiyatları'na giden süreçte önemli organizasyonlar arasında yer aldığını kaydetti.

        Ergin, yarışmaya katılan 26 ülkeden 10'unun milli takımlarını burada belirleyeceğini, bu anlamda da Antalya'nın önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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