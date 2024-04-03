Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı

Ergin, yarışmaya katılan 26 ülkeden 10'unun milli takımlarını burada belirleyeceğini, bu anlamda da Antalya'nın önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2024'ün dünya sıralamasına puan veren ilk yarışması olduğunu belirtti.

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