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        Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, mazbatasını aldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:34
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        Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, mazbatasını aldı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP İlçe Başkanı Hamza Erdem ve meclis üyeleriyle mazbatasını alan Yıldırım, beraberindeki heyetle belediye binasına geçti.

        Yapılan duanın ardından görevine başlayan Yıldırım, yeni dönemin Aksu'ya ve Aksululara hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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