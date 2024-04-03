Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, mazbatasını aldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP İlçe Başkanı Hamza Erdem ve meclis üyeleriyle mazbatasını alan Yıldırım, beraberindeki heyetle belediye binasına geçti.
Yapılan duanın ardından görevine başlayan Yıldırım, yeni dönemin Aksu'ya ve Aksululara hayırlı olmasını diledi.
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