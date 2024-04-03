Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, mazbatasını aldı

Yapılan duanın ardından görevine başlayan Yıldırım, yeni dönemin Aksu'ya ve Aksululara hayırlı olmasını diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP İlçe Başkanı Hamza Erdem ve meclis üyeleriyle mazbatasını alan Yıldırım, beraberindeki heyetle belediye binasına geçti.

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