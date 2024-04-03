Antalya'da bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Şehmus Löklök, hastanede hayatını kaybetmiş, H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alınmıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

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