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        Antalya'da bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:37
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        Antalya'da bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

        Kavgada Şehmus Löklök'ü (43) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden C.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.Y. (35) ise adliyeye sevk edildi.

        Zanlı H.B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutulandı.

        Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Şehmus Löklök, hastanede hayatını kaybetmiş, H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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