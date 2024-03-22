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        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:00
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        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliye yaklaşık 3 milyon 500 bin lira ve ziynet eşyası verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce, parayı elden alan şüphelinin yabancı uyruklu S.E.H. olduğu belirlendi.

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde olduğu tespit edilen zanlı, ekiplerce yakalanarak Antalya'ya getirildi.

        Zanlıdan elde edilen 291 bin 200 liraya el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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