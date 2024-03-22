Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni sulama havuzunda bulundu

        Cansız bedeni sulama havuzunda bulundu

        Manisa'da 62 yaşındaki Mustafa Koçyiğit, çalışmak için tarlasına gitti, yakınları uzun süre haber alamayınca harekete geçti. Çiftçinin cansız bedeni sulama havuzunda bulundu, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:56 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cansız bedeni sulama havuzunda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

        Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Fotoğraf: DHA

        SULAMA HAVUZUNDAN ÇIKARDILAR

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı.

        REKLAM

        Fotoğraf: DHA

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Derede akıntıya kapılan çocuk aranıyor
        Derede akıntıya kapılan çocuk aranıyor
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ayçiçeği ve Dostluk Dersi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ayçiçeği ve Dostluk Dersi
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası