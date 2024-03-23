Alanyasporlu futbolcular Efecan ve Novais taraftarla buluştu

Taraftarlar, futbolcuları görmek ve forma imzalatmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte, takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Novais, taraftarlarla fotoğraf çektirip, forma ve çeşitli ürünleri imzaladı.

Corendon Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Novais, imza günü etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.

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