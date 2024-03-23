Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iş kadınları ile buluştu:

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'da yepyeni başarı hikayelerini ortaya en güzel şekilde çıkarmamız lazım. En büyük vaadim bu şehrin kadınlarının kent yönetiminde ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğimiz bir belediye oluşturmak." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında bir otelde iş kadınları ile toplantı yaptı.

Hakan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de yaptığı hizmetleri 19 ilçeye yaymak için yola çıktığını söyledi.

Şehir yönetiminde kadınların yapıcı gücüne çok inandığını belirten Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde tapu ve mülkiyet, imar ve şehircilik ile yatırım sorunu olduğunu, bu 3 ana başlığı çözmeyi kadın yöneticilerine emanet ettiğini kaydetti. Tütüncü, 15 yılın sonunda kadınların bu 3 alanda sorunları çözdüğünü, Kepez'i baştan başa yeniden oluşturarak harikulade bir ilçe bıraktıklarını vurguladı. - "Devletlerimizi kuranlar hep hanımefendiler" Türk toplumunun, bilindiğinin aksine anaerkil bir toplum olduğuna işaret eden Tütüncü, "Devletlerimizi kuranlar hep hanımefendiler. Türk hakanlarının yanında tarih boyunca hep hatun olmuş. Onun yapıcı gücüyle Türk sultanları tarih boyunca yolculuklarına şekil vermişler. Bugün iftiharla tanıttığım projeleri hazırlayan ekibin özünü de hanımefendi yol arkadaşlarım oluşturuyor." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde kadınların uzmanlıklarına göre şehir yönetimine ellerinin doğrudan dokunduğu bir dönemi hayal ettiğini aktaran Tütüncü, "Antalya'da yepyeni başarı hikayelerini ortaya en güzel şekilde çıkarmamız lazım. En büyük vaadim bu şehrin kadınlarının kent yönetiminde ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğimiz bir belediye oluşturmak. Anne şefkati ve kadın zarafetinin şehre dokunduğu bir kent oluşturacağız." ifadesini kullandı. Tütüncü, bu toplantının ardından Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.