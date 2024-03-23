Antalya'da denizde ceset bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Gençlik Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi.
Deniz polisinin çalışmasıyla bota alınan ceset Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Polisin yaptığı çalışmada cesedin Berkhan Oğuz'a (24) ait olduğu anlaşıldı.
Oğuz'un cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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