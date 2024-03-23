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        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Demre'de vatandaşlarla buluştu

        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, birliğin gücü anlayışıyla Antalya ve 19 ilçesi için canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:54
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        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Demre'de vatandaşlarla buluştu
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        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, birliğin gücü anlayışıyla Antalya ve 19 ilçesi için canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Başkan, seçim çalışmaları kapsamında, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ve Cumhur İttifakı Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz ile Demre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Antalya'ya bir Hakan gerektiğini belirten Başkan, "İnşallah 31 Mart'ta da herkes için belediye anlayışıyla Demre'nin sevdalısını ve Antalya'nın Hakan'ını seçeceğiz. Sayın Hakan Tütüncü'yü seçerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart zaferini perçinleyeceğiz. Aynı şekilde Sayın İbrahim Oğuz'u da zafere ulaştıracağız." diye konuştu.

        Başkan, birliğin gücü anlayışıyla Antalya ve 19 ilçesi için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

        Demreli hemşehrilerin bölgedeki seralarda üretimi sağlamak için büyük emek verdiğine dikkati çeken Başkan, onların gayretlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çaba gösterdiklerini vurguladı.

        Demre'de 5 Mart'ta yaşanan afette vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan, hasar tespitinin ardından ödemelerin yapılması için gerekli görüşmeleri yaptığını, hasar bedellerinin seçimden önce ödenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

        Başkan, Cumhur İttifakı'nın ayırmadan ve ayrışmadan kurulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu ittifak iki Türkiye sevdalısı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, sizlerin yüreğinde kuruldu. Kapalı kapılar ardında asla pazarlık yapmadık, bakanlık paylaşmadık. Biliyorduk ki bir tek Türk milletinin geleceği için pazarlık yapılır. Memleket menfaatinin dışında bir pazarlık yaparsak gök girsin kızıl çıksın diyorum."

        Demreli vatandaşlara ilçenin geleceği için oy vermeleri çağrısında bulunan Başkan, ilçeyi yeniden imar etmeyi planladıklarını belirterek adaylarına destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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