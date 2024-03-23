Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iftarda vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Antalya ve Döşemealtı'yı çok daha güzel günlere taşıyacakları seçime çok az bir zaman kaldığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak önce kalpleri sonra güçleri birleştirerek Antalya'nın problemlerini çözecekleri döneme doğru yürüdüklerini dile getiren Tütüncü, Antalya'nın her yerinde durmadan, dinlenmeden çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.