Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarıyla buluştu.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarıyla buluştu. Karaca ve Novais taraftarlarının satın aldıkları ve getirdikleri forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.
Alanyaspor'da futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağaza’sında saat 13.30’da düzenlenen imza gününde taraftarlarıyla bir araya geldi. İmza gününe yoğun ilgi gösteren Turuncu-yeşilli taraftarlar, satın aldıkları ve getirdikleri forma ile çeşitli ürünlerini imzalatarak oyuncularla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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