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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürdü:

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'nın hizmete oy vereceğini biliyorum, görüyorum ve düşünüyorum. Bu heyecanın da çok yüksek olduğunun farkındayım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:57
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürdü:
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'nın hizmete oy vereceğini biliyorum, görüyorum ve düşünüyorum. Bu heyecanın da çok yüksek olduğunun farkındayım." dedi.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü ile Cumhur İttifakı'nın Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, partisinin Konyaaltı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Antalya Melek Eller Engelsiz Yaşam Derneği, Antalya Kırgız Derneği, Antalya Altuklar Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve meslek gruplarıyla bir araya geldi.

        Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, şehirlere vizyon çizecek, ufuk gösterecek yöneticilerin seçilip, yönetime gelmesini temenni etti.

        Seçime beş kala belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlayanların olduğunu dile getiren Tütüncü, "Beş yıl önceden hazırlanan hatta ihaleleri dahi yapılan projeleri iptal ederek, şehri karanlığa sürükleyip, seçime on gün kala temel atan belediye başkanlarını gördük." diye konuştu.

        Tütüncü, Kınık Mahallesi'ne bölgenin en büyük halinin yapılması için eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde 2018'de ihalesi gerçekleştirilen halin beş yılı aşkın sürede hala bitirilmediğini vurguladı.

        Balbey Projesi'nin de beş yıl önce her şeyinin hazırlanmasına rağmen temelinin üç gün önce atıldığına dikkati çeken Tütüncü, "4 yıl 9 ay boyunca ulaşım esnafı inim inim inledi. 200'den fazla kişinin otobüsünü elden çıkarmak zorunda kaldığı bir dönem oldu. İnim inim inleyen bu ulaşım esnafımız 4 yıl 9 ay bunlardan çok çekti." dedi.

        Kentin, hizmet getirmek isteyen azimli, kararlı ve projeleriyle yeni döneme hazır olan idareleri hak ettiğini ifade eden Tütüncü, şöyle devam etti:

        "Önümüzdeki pazar günü hep birlikte bunun kararını vereceğiz. Ya hizmet diyeceğiz ya o ideolojinin karanlık koridorlarında yine Antalya'nın, Konyaaltı'nın beş yılını heba edeceğiz. Antalya'nın hizmete oy vereceğini biliyorum, görüyorum ve düşünüyorum. Bu heyecanın da çok yüksek olduğunun farkındayım. Biz neden bu yoldayız? İşte Antalya'nın imkanlarını, vakit kaybına asla tahammül etmeden Antalya'ya döndürmek için bu yoldayız. Bu şehrin çok imkanı var."

        Tütüncü, derneklerin sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlendirilecek adımlar atmasının önemli olduğunu belirterek, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda derneklere katkı sunmak için sivil toplum kuruluşu merkezleri yapacağının sözünü verdi.

        Kolpak da Antalya'ya, Konyaaltı'na yeni vizyon getireceklerini belirterek, dernekler için Çakırlar tarafında sosyal kültür parkı yapacağını söyledi.

        Dernek başkanları da yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek, ihtiyaçlarını ve sorunlarını dile getirdi.

        Konyaaltı Caddesi'nden Lara'ya kadar konvoyla vatandaşı selamlayan ve çocuklara oyuncak dağıtan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ile Yalım Park'taki sahil şeridinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Parktaki çocuklara oyuncak dağıtan Tütüncü, vatandaşla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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