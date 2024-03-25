Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil, cip ve kamyonetin karıştığı kazada Mehmet Deniz (32), Osman Tunç (32) ve Erol Karabulut hayatını kaybetti.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil, cip ve kamyonetin karıştığı kazada Mehmet Deniz (32), Osman Tunç (32) ve Erol Karabulut hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Antalya- Alanya D-400 kara yolu Belkıs Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Serik yönüne giden Mehmet Deniz’in kontrolünü kaybettiği 07 YEH 18 plakalı otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçip Erol Karabulut idaresindeki 32 AAU 140 plakalı ciple çarpıştı. Furkan Kaşıkçıoğlu idaresindeki 07 L 0080 plakalı kamyonet de cipe arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Deniz ile yanındaki arkadaşı Osman Tunç ve cip sürücüsü Erol Karabulut hayatını kaybetti.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazeler savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp gelen Mehmet Deniz ve arkadaşı Osman Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda tek şeritten sağlanan ulaşım, 1 saat süren çalışmanın ardından tamamen açıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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