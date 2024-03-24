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        Antalya'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisince, lösemili çocuklarla aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:15
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        Antalya'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı
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        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisince, lösemili çocuklarla aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Konyaaltı ilçesinde bir restoranda düzenlenen programa, Antalya, Burdur ve Isparta'dan lösemili çocuklar, kanseri yenenler, aileler ile LÖSEV yöneticileri katıldı.

        LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu, burada yaptığı konuşmada, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri programların kıymetli olduğunu söyledi.

        Bir araya geldikleri her organizasyonun kendileri için olumlu getirileri olduğuna dikkati çeken Arifoğlu, "25 yıl içerisinde LÖSEV, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliği en güzel yansıtan vakıflardan olmuştur. Bugün de burada ailelerimizin umudunu, sevgisini ve iyiliğini içimizde taşımaya devam ediyoruz." dedi.

        LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ise LÖSEV olarak Ankara'da bulunan lösemi hastanesini ve lösemili çocuklar köyünü Antalya'da da hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

        Genel koordinatör Hülya Ünver de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hastalar için hızlıca harekete geçerek, çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Programda, kanser hastası çocuklara moral için animatörler gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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