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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te iftar programında konuştu:

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Ramazanın sonunda bir değil, iki bayramı hep birlikte, hep beraber yaşayacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimiz hizmeti tercih edecekler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:31 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:31
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te iftar programında konuştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Ramazanın sonunda bir değil, iki bayramı hep birlikte, hep beraber yaşayacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimiz hizmeti tercih edecekler." dedi.

        Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, Cumhur İttifakı'nın Serik Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Veli Vural ile Serik Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'ndeki iftar programında vatandaşla buluştu.

        Çok sayıda kişinin katıldığı programda konuşan Tütüncü, her zorluktan sonra bir kolaylık, her sabrın zafere gebe olduğunu ifade etti.

        Seçimlerde destek isteyen Tütüncü, "Allah izin verirse ramazanın sonunda bir değil, iki bayramı hep birlikte, hep beraber yaşayacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimiz hizmeti tercih edecekler. İnşallah Veli hocamızla birlikte Serik'te bambaşka bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.

        Antalya Büyükşehrin vatandaşın desteğiyle "Altın Çağa" merhaba diyeceğini vurgulayan Tütüncü, bunu da hep birlikte beraberce başlatacaklarını belirtti.

        Eserlerin, hizmetlerin en güzelini Antalyalılar için yapacaklarını bildiren Tütüncü, "Sizlerin desteği, Allah'ın yardımı olduğu sürece biz de hizmetlerin en güzelini siz değerli hemşehrilerimize getireceğiz. Rabbim bu güzel günleri, iki güzel bayrama vesile kılsın." dedi.

        MHP Antalya Milletvekili Durgun ise Serik ve Antalya olarak "Altın Çağı" hep birlikte başlatacaklarını, desteklerinin her zaman tam olduğunu vurguladı.

        İl Başkanı Ali Çetin de Kepez Belediye Başkanı da olan Hakan Tütüncü'nün Kepez'de çok fazla hizmet yaptığını, proje ürettiğini, her gün açılışların olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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