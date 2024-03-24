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        Alanya'da park halindeki kamyon alev aldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:57 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:57
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        Alanya'da park halindeki kamyon alev aldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Kestel Mahallesi'nde park halindeki 06 HB 5113 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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