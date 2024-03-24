Alanya'da park halindeki kamyon alev aldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kestel Mahallesi'nde park halindeki 06 HB 5113 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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