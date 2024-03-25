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        Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 03:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 03:42
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        Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Antalya-Alanya kara yolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki 07 YEH 18 plakalı otomobil, Adem Yağız yönetimindeki 32 AAU 140 plakalı otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı 07 L 0080 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

        Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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