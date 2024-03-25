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        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı

        Antalya'nın Akseki ilçesi, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:31
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        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
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        Antalya'nın Akseki ilçesi, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

        Mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan ve her yıl turistleri ağırlayan bölgedeki meyve vermeye hazırlanan badem ağaçları çiçek açtı.

        Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin gezi rotasında yer alan bölge, açan çiçeklerle rengarenk oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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