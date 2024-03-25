Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
Antalya'nın Akseki ilçesi, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.
Antalya'nın Akseki ilçesi, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.
Mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan ve her yıl turistleri ağırlayan bölgedeki meyve vermeye hazırlanan badem ağaçları çiçek açtı.
Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin gezi rotasında yer alan bölge, açan çiçeklerle rengarenk oldu.
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