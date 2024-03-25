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        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:29
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        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Konaklı Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.B.T. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan normal ölçüden fazla içti.

        Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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