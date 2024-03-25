DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti" başlıklı haberimizde 32 AAU 140 plakalı otomobili kullanan ve kazada hayatını kaybeden sürücünün ismi Erol Karabulut olarak düzeltilmiştir.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya-Alanya kara yolu Belkıs kavşağı mevkisinde, Mehmet Deniz idaresindeki 07 YEH 18 plakalı otomobil, Erol Karabulut yönetimindeki 32 AAU 140 plakalı otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı 07 L 0080 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Erol Karabulut ve Mehmet Deniz ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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