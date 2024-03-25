DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti" başlıklı haberimizde 32 AAU 140 plakalı otomobili kullanan ve kazada hayatını kaybeden sürücünün ismi Erol Karabulut olarak düzeltilmiştir.

Kaza yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Erol Karabulut ve Mehmet Deniz ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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