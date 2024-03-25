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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:55
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 26 Mart saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M.Burak Pektaş, "Scarpia"yı Umut T. Akça, "Angelotti"yi M.Yunus Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta'yı Dağhan Ergün, "Sciarrone"yi ise Toygarhan Atuner seslendirecek.

        Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

        Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

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