Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M.Burak Pektaş, "Scarpia"yı Umut T. Akça, "Angelotti"yi M.Yunus Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta'yı Dağhan Ergün, "Sciarrone"yi ise Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 26 Mart saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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